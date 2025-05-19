Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, Denizli'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, Denizli'de Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarları, Denizli'de cadde ve sokakları doldurarak büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

SÜPER Lig'in bitimime 2 hafta kala Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Denizli'de de coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları, Denizli'de cadde ve sokakları doldurarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu takımlarının bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla cadde ve bulvarlarda kornalar çalarak kutladı. Uzun konvoylar oluşurken, çok sayıda taraftarda ellerine aldıkları Galatasaray bayraklarıyla meydanları doldurdu. Meydanlarda yapılan kutlamalarda şampiyonluk şarkıları söylendi. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ekipleri kutlama yapılan yerlerde önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.