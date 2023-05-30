Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4

İstanbulspor- Adana Demirspor: 0-2

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.

Puan durumu

Ligin 36. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: