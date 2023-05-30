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Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4

İstanbulspor- Adana Demirspor: 0-2

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.

Puan durumu

Ligin 36. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.34264477275082
2.FENERBAHÇE A.Ş.34245584394577
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.34228470313974
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.34199672413166
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK341681048341456
6.TRABZONSPOR A.Ş.34166125850854
7.ARABAM.COM KONYASPOR34121394537849
8.YUKATEL KAYSERİSPOR34154155459-549
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK341211117162947
10.KASIMPAŞA A.Ş.34127154353-1043
11.CORENDON ALANYASPOR35118165365-1241
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR35117174553-840
13.MKE ANKARAGÜCÜ34116174151-1039
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR34108164353-1038
15.İSTANBULSPOR A.Ş.34105194063-2335
16.BITEXEN GİRESUNSPOR34810163960-2134
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3479184759-1230
18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.3467213166-3525
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3465231977-5823

-Gelecek haftanın programı:

3 Haziran Cumartesi

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Adana Spor Haberler

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