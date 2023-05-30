Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Oliveira'nın golleriyle kazanan Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

Mke Ankaragücü : Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Hanousek), Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Dokanovic, Milson (Dk. 64 Beridze), Sowe

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz ), Oliveira (Dk. 79 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Dubois), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Oliveira ( Galatasaray ), Dk. 16 Milson ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack, Dk. 55 Mujakic ( Mke Ankaragücü )

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.