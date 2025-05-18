Galatasaray Şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray Şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda Coşkuyla Kutlandı
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda büyük bir kutlama yaptı. Sokaklar sarı-kırmızılı bayraklarla doldu.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların sevinç gösterilerinin merkezi yine Taksim Meydanı oldu.

Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'in bitimimen iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maçın ardından sokakları ve meydanları sarı- kırmızılı bayraklarla doldurdu ve şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yurt içi ve yurt dışında devam eden şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise yine İstanbul'da Taksim Meydanı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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