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Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları Devam Ediyor

Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları Devam Ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kutlamalar, Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla birlikte 23. Süper Lig şampiyonluğunun sevincini doyasıya yaşadı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kutlamalar, Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde devam etti.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyonluk kupasını aldı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik ekip, Nef Stadyumu'nda yapılan etkinlikte şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılılarda kutlamalar Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde de devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla birlikte 23. Süper Lig şampiyonluğunun sevincini doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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