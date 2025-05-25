Galatasaray, Şampiyonluğu Kutlamak İçin İstanbul'da Tur Attı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, İstanbul'da üstü açık otobüsle tur atarak kutlama yaptı. Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsün peşinden kilometrelerce yürüyerek tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın, Yenikapı Miting Alanı'nda taraftarlarıyla buluşacağı Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi önünde başladı. Formalarını giyen futbolcular ve teknik ekip, Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüse binerek, taraftarları selamladı.

İstanbul'da şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular otobüsten, yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi. Sarayburnu'na inen kafile, burada aileleriyle birlikte kendileri için hazırlanan tekneye bindi. Futbolcular, tekneyle boğaz turundan sonra Champions Fest'in yapılacağı Yenikapı'ya geçti.