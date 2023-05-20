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Galatasaray şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta

Galatasaray şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 79'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'de 36. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, maçtan galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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