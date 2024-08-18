Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu için hazırlıklara başladı
Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL