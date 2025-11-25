Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'ya 1-0 Yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Belçika ekibi Union SG'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta 57. dakikada Union SG'nin golüyle öne geçmesi ve Galatasaray'ın 89. dakikada kırmızı kart görmesi maçı etkiledi.

(İSTANBUL) -Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde  konuk ettiği Union SG'ya 1-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Belçika ekibi Union SG ile karşılaştı.RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetti.

Konuk takım Union SG  57. dakikada Promise david'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 89. dakikada Arda Ünyay'ın kırmızı kart görmesiye sahada 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Union SG'ya 1-0 mağlup oldu.

