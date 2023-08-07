Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Eğer turu geçerse Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle play-off turunda mücadele edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini elemesi halinde Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle play-off turunda mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçta yarın TSİ 22.00'de Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, turu geçtiği takdirde Faroe Adaları takımı KI Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle play-off turunda gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçı 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.