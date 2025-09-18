Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Ayrıca, diğer maçlar ve takımların hazırlıkları hakkında bilgiler yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.00 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.

- Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanacak.

UEFA GENÇLİK LİGİ

15.00 Eintracht Frankfurt U19 - Galatasaray U19

UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI

- 1'inci Eleme Turu

19.99 ABB FOMGET Gençlik ve Spor, 0-0 berabere biten ilk maçında rövanşında sahasında Bosna Hersek ekibi SFK 2000 Saraybosna'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig ilk hafta erteleme karşılaşmasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Göztepe karşılaşması için İzmir'e gidecek.

18.00 Kafilenin kentte karşılanması.

TRABZONSPOR

15.45 Trabzonspor'da yeni transfer Andre Onana, açıklamalarda bulunacak.

16.00 Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÇAYKUR RİZESPOR

12.00 Mavi-yeşilli ekipte Kocaelispor maçının hazırlıkları devam edecek. Antrenman öncesinde Akaydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TÜRKİYE KUPASI

- 2. Tur

14.30 Düzcespor - Pendikspor

17.00 Giresunspor - 52 Orduspor FK

20.00 Eskişehirspor - Muğlaspor

BASKETBOL

- Hazırlık maçları

16.00 KAE Marousi - Türk Telekom

16.30 Aliağa Petkim Spor - Mersin Spor

19.00 Tofaş - Trabzonspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
