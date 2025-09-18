Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Ayrıca, diğer maçlar ve takımların hazırlıkları hakkında bilgiler yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.00 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanacak.
UEFA GENÇLİK LİGİ
15.00 Eintracht Frankfurt U19 - Galatasaray U19
UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI
- 1'inci Eleme Turu
19.99 ABB FOMGET Gençlik ve Spor, 0-0 berabere biten ilk maçında rövanşında sahasında Bosna Hersek ekibi SFK 2000 Saraybosna'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Süper Lig ilk hafta erteleme karşılaşmasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Göztepe karşılaşması için İzmir'e gidecek.
18.00 Kafilenin kentte karşılanması.
TRABZONSPOR
15.45 Trabzonspor'da yeni transfer Andre Onana, açıklamalarda bulunacak.
16.00 Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
ÇAYKUR RİZESPOR
12.00 Mavi-yeşilli ekipte Kocaelispor maçının hazırlıkları devam edecek. Antrenman öncesinde Akaydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
TÜRKİYE KUPASI
- 2. Tur
14.30 Düzcespor - Pendikspor
17.00 Giresunspor - 52 Orduspor FK
20.00 Eskişehirspor - Muğlaspor
BASKETBOL
- Hazırlık maçları
16.00 KAE Marousi - Türk Telekom
16.30 Aliağa Petkim Spor - Mersin Spor
19.00 Tofaş - Trabzonspor