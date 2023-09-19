Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez gruplarda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 17. kez gruplarda mücadele verecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 17. kez gruplarda mücadele verecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Uefa Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Bu turda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda da Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2, sahasındaki rövanşta da 2-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 10. kez elemeleri geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, 7 kez de doğrudan gruplarda yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de iki, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek, 2023-2024'te ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

En başarılılar Lucescu ve Terim

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda efsane teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karnesi

Galatasaray'ın bugüne kadar Uefa Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

Sezon Teknik Direktör O G B M A Y P 1993-94 Rainer Hollmann 6 0 2 4 1 10 2 1994-95 Reinhard Saftig 6 1 1 4 3 9 3 1997-98 Fatih Terim 6 1 1 4 4 11 4 1998-99 Fatih Terim 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 Fatih Terim 6 2 1 3 10 13 7 2000-01 Mircea Lucescu 14 6 3 5 19 24 21 2001-02 Mircea Lucescu 12 3 6 3 10 10 15 2002-03 Fatih Terim 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 Fatih Terim 6 2 1 3 6 8 7 2006-07 Erik Gerets 6 1 1 4 7 12 4 2012-13 Fatih Terim 10 5 2 3 14 14 17 2013-14 F. Terim/R. Mancini 8 2 2 4 9 17 8 2014-15 C. Prandelli/H. Hamzaoğlu 6 - 1 5 4 19 1 2015-16 H.Hamzaoğlu/M. Denizli 6 1 2 3 6 10 5 2018-19 Fatih Terim 6 1 1 4 5 8 4 2019-20 Fatih Terim 6 - 2 4 1 14 2

İlk tur grup performansları

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:

1993-1994 Sezonu (A Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Barcelona 6 4 2 0 13 3 10 2 Monaco 6 3 1 2 9 4 7 3 Spartak Moskova 6 1 3 2 6 12 5 4 Galatasaray 6 0 2 4 1 10 2

1994-1995 Sezonu (A Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Göteborg 6 4 1 1 10 7 9 2 Barcelona 6 2 2 2 11 8 6 3 Manchester United 6 2 2 2 11 11 6 4 Galatasaray 6 1 1 4 3 9 3

1997-1998 Sezonu (A Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Borussia Dortmund 6 5 0 1 14 3 15 2 Parma 6 2 3 1 6 5 9 3 Sparta Prag 6 1 2 3 6 11 5 4 Galatasaray 6 1 1 4 4 11 4

1998-1999 Sezonu (B Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Juventus 6 1 5 0 7 5 8 2 Galatasaray 6 2 2 2 8 8 8 3 Rosenborg 6 2 2 2 7 8 8 4 Athletic Bilbao 6 1 3 2 5 6 6

1999-2000 Sezonu (H Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Chelsea 6 3 2 1 10 3 11 2 Hertha Berlin 6 2 2 2 7 10 8 3 Galatasaray 6 2 1 3 10 13 7 4 Milan 6 1 3 2 6 7 6

2000-2001 Sezonu (D Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Sturm Graz 6 3 1 2 9 12 10 2 Galatasaray 6 2 2 2 10 13 8 3 Glasgow Rangers 6 2 2 2 10 7 8 4 Monaco 6 2 1 3 13 10 7

2001-2002 Sezonu (D Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Nantes 6 3 2 1 8 3 11 2 Galatasaray 6 3 1 2 5 4 10 3 PSV Eindhoven 6 2 1 3 6 9 7 4 Lazio 6 2 0 4 4 7 6

2002-2003 Sezonu (H Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Barcelona 6 6 0 0 13 4 18 2 L. Moskova 6 2 1 3 5 7 7 3 Club Brugge 6 1 2 3 5 7 5 4 Galatasaray 6 1 1 4 5 10 4

2003-2004 Sezonu (D Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Juventus 6 4 1 1 15 6 13 2 Real Sociedad 6 2 3 1 8 8 9 3 Galatasaray 6 2 1 3 6 8 7 4 Olympiakos 6 1 1 4 6 13 4

2006-2007 Sezonu (C Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Liverpool 6 4 1 1 11 5 13 2 PSV Eindhoven 6 3 1 2 6 6 10 3 Bordeaux 6 2 1 3 6 7 7 4 Galatasaray 6 1 1 4 7 12 4

2012-2013 Sezonu (H Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Manchester United 6 4 0 2 9 6 12 2 Galatasaray 6 3 1 2 7 6 10 3 CFR Cluj 6 3 1 2 9 7 10 4 Braga 6 1 0 5 7 13 3

2013-2014 Sezonu (B Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Real Madrid 6 5 1 0 20 5 16 2 Galatasaray 6 2 1 3 8 14 7 3 Juventus 6 1 3 2 9 9 6 4 Kopenhag 6 1 1 4 4 13 4

2014-2015 Sezonu (D Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Borussia Dortmund 6 4 1 1 14 4 13 2 Arsenal 6 4 1 1 15 8 13 3 Anderlecht 6 1 3 2 8 10 6 4 Galatasaray 6 0 1 5 4 19 1

2015-2016 Sezonu (C Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Atletico Madrid 6 4 1 1 11 3 13 2 Benfica 6 3 1 2 10 8 10 3 Galatasaray 6 1 2 3 6 10 5 4 Astana 6 0 4 2 5 11 4

2018-2019 Sezonu (D Grubu)

Kulüp Maç G B M A Y Puan 1 Porto 6 5 1 0 15 6 16 2 Schalke 04 6 3 2 1 6 4 11 3 Galatasaray 6 1 1 4 5 8 4 4 L. Moskova 6 1 0 5 4 12 3

2019-2020 Sezonu (A Grubu)