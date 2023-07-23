Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Litvanya ekibi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve Litvanya'ya hareket etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını saat 19.00'da Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.