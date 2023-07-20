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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çeşitli çalışmalarla devam etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların üç grup halinde 8'e 2 pas yaparak sürdürdükleri idmanı topa sahip olma çalışmasının ardından ayak tenisi ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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