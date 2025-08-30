Galatasaray, Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 12 yaptı. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise; Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Samet Akaydın, Casper Hojer, Ibrahim Olawoyin, Giannis Papanikolau, Halil Dervişoğlu, Qazim Laçi, Mithat Pala ve Ali Sowe 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Topun hakimi olan sarı-kırmızılar, 15'inci dakikada gole yaklaştı. Soldan Abdülkerim Bardakcı'nın içeri çevirdiği top kaleye doğru yönelerek direğe çarptı. Devamında savunma topu uzaklaştırdı. İki dakika sonra bu kez Çaykur Rizespor direğe takıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Taha Şahin kaleyi yokladı, top Günay Güvenç'in solundan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Galatasaray, 20'nci dakikada öne geçti. Sağdan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Çaykur Rizespor'da Qazim Laçi, ceza sahası yayının hemen solundan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolar ile devam etti. Galatasaray, 58'inci dakikada etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gabriel Sara'nın bekletmeden şutunda kaleci Erdem Canpolat hata yapmadı. 65'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Soldan Abdülkerim Bardakcı'nın içeri çevirdiği topa Victor Osimhen kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Üst üste etkili ataklar üreten Çaykur Rizespor, 73'üncü dakikada farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topta araya giren Buljubasic, kale önünden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazına düşen topa bekletmeden vuran Varesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Karşılaşmanın son bölümüne doğru girilirken 90+2'nci dakikada Galatasaray, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sağında Hojer'den topu kapan Roland Sallai, topla birlikte hareket ettikten hemen sonra solundaki Mauro Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun kale önünden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 12 yaptı. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

KAAN AYHAN'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşması öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan ödüllendirildi. Sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan 30 yaşındaki savunmacıya, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk plaket ve kendisine özel hazırlanan forma takdim etti.

DAVINSON SANCHEZ 4 BİNİNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Öte yandan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu.

WILFRIED SINGO PARÇALIYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez forma giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Tüm tribünler ellerinde Türk bayrakları sallayarak Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcular ise maç öncesi ısınmaya bugüne özel tişörtle çıktı.