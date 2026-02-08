Haberler

Galatasaray, Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Gol atan oyuncular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen oldu.

(ANKARA) - Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Galatasaray, 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle Rizespor'u 3-0 mağlup ederek, üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
