Galatasaray, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Ismail Jakobs da ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Yeni transfer Ismail Jakobs da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. - İSTANBUL