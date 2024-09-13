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Galatasaray, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Ismail Jakobs da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Ismail Jakobs da ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Yeni transfer Ismail Jakobs da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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