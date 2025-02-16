Galatasaray, Rize'de Coşkuyla Karşılandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kafile, özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de coşkuyla karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra konuklayacağı otele doğru yola çıktı. - RİZE