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Galatasaray, Rize'de Coşkuyla Karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Galatasaraylı kafile, sevinç gösterileri eşliğinde otobüse binerek otele doğru yola çıktı.