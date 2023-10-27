Galatasaray, Rize'de Coşkuyla Karşılandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Galatasaraylı kafile, sevinç gösterileri eşliğinde otobüse binerek otele doğru yola çıktı.
- Galatasaray, Rize'de coşkuyla karşılandı
RİZE - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de coşkuyla karşılandı.
Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Rize-Artvin havalimanında gelen Galatasaray'ı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Galatasaraylı kafile, sevinç gösterisinde bulunan taraftarların arasından otobüse bindi. Ardından yarınki maç için dinlenmek için otele doğru yola çıktılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor