Galatasaray, Rıdvan Öncel ile Sözleşme İmzaladı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Rıdvan'a Galatasaray ailesine hoş geldin dedi.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray ailesine bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kariyerine Banvit altyapısında başlayan Rıdvan, son olarak Anadolu Efes forması giymişti.