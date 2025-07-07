Galatasaray, Rıdvan Öncel ile Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Rıdvan'a Galatasaray ailesine hoş geldin dedi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray ailesine bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Banvit altyapısında başlayan Rıdvan, son olarak Anadolu Efes forması giymişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

O artık başka bir sahnede! Alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.