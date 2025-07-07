Galatasaray, Rıdvan Öncel ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray ailesine bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Banvit altyapısında başlayan Rıdvan, son olarak Anadolu Efes forması giymişti.