Galatasaray, Rıdvan Öncel'i Transfer Etti

Galatasaray, Rıdvan Öncel'i Transfer Etti
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Galatasaray MCT Technic, Anadolu Efes'ten 28 yaşındaki guard Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Rıdvan, daha önce birçok önemli kulüpte görev yapmış bir oyuncu.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki guard Rıdvan Öncel'i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada 'Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom'a ve son olarak Anadolu Efes ile Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi'ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki Rıdvan Öncel, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla 32 maçta toplam 371 dakika süre almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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