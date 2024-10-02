Galatasaray, RFS Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya'nın RFS ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.