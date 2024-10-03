Galatasaray, RFS ile 2-2 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Maçta Dries Mertens ve Yunus Akgün'ün golleri yeterli olmayınca, RFS'den Ikaunieks ve Odisharia skoru eşitledi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Kouadio'nun sol kanattan ortasında ön direkte Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu kale önünde Odisharia ağlara gönderdi. 2-2
71. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı içinde topla buluşan Dries Mertens'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğinden yanından dışarı gitti.
76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ondoa'da kaldı.
81. dakikada Dries Mertens'in ceza yayının ilerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ondoa uzaklaştırdı.
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar
RFS: Ondoa, Savanieks (Balodis dk. 46), Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia (Stuglis dk. 90+4), Ikaunieks, Kouadio (Osuagwu dk. 77), Ndjiki (Zelenkovs dk. 26)
Yedekler: Steinbors, Vilkovs, Lemajic, Mares, Kigurs, Silagadze
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Galatasaray : Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Michy Batshuayi dk. 64), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Berkan Kutlu dk. 86), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 77), Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 86), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Halim Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Dries Mertens (dk. 12), Yunus Akgün (dk. 38) (Galatasaray), Ikaunieks (dk. 40), Odisharia (dk. 54) (RFS)
Sarı kartlar: Panic, Ikaunieks (RFS), Yunus Akgün, Kerem Demirbay (Galatasaray) - İSTANBUL