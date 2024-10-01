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Galatasaray, Rasta Vechta'yı 103-91 Mağlup Etti

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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Maçta Galatasaray'ın önemli oyuncuları dikkat çekti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

Başantrenör: Martin Schiller

1. Periyot: 30-13 (Galatasaray lehine)

Devre: 56-33 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 78-62 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol Almanya Güncel Spor

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