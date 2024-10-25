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Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a Karşı Üstünlüğünü Sürdürüyor

Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a Karşı Üstünlüğünü Sürdürüyor
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Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile şimdiye kadar oynadığı 14 derbide 10 galibiyet elde etti. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında iki takım yeniden karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.10.2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Futbol Finans Spor

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