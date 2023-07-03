Galatasaray, Rams Global ile Stadyum İsim Sponsorluğu İçin Anlaştı

Galatasaray, Rams Global ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması yaptı. 2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi. Takip eden sezonlarda ise ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecek.

2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV

Takip eden sezonların sözleşme bedelleri ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak belirlenecek

İSTANBUL, - Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olacak. Takip eden sezonlarda ise ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecek. Galatasaray'ın stadyum isim hakkı ve sponsorluk konusunda Rams Global ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.