Galatasaray, RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı
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Galatasaray, RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma sonucunda Galatasaray 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek.
Galatasaray, RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anlaşma ile 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek.Sponsorluk anlaşması için teşekkür eden Dursun Özbek, "Zor bir dönemde destek oluyorlar. Ülkemiz topraklarında doğup, uluslararası bir marka haline gelmiştir. Çok önemli bir firma. Ben bugün başlayan birlikteliğin büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Galatasaray şanlı tarihiyle, ilkleri ve enleri başarmış ve Türkiye'nin gururu olmuştur. Şimdi de hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek. Yaptığımız anlaşmanın önümdeki dönemde yeni iş birlikleri açısından bir adım olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi taraftarımız stadımızı dolduracak. Kazanacağımız Avrupa kupasını hep birlikte şölen havasında kutlayacağız" diye konuştu.Devran Bülbül ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray Türkiye'nin en köklü ve prestijli kulüplerinden biridir. 6 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hayatın her alanında insanların yanında olmak için çalışıyoruz. Galatasaray tarihi başarılarla dolu, Türkiye'nin gururu olmuştur. Bu gurur bize emanettir. Türk sporuna değer katmak istiyoruz. Bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz. Bu anlamlı iş birliği için Galatasaray yönetimine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Erden Timur ise şirketin Kazakistan'da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu iş birliğinin her anlamda değer katacağını düşünüyorum. Bizim için önemli ve gurur verici" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor