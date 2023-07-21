Galatasaray, RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma sonucunda Galatasaray 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek.

Galatasaray, RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anlaşma ile 213 milyon 600 bin TL gelir elde edecek.

Erden Timur ise şirketin Kazakistan'da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu iş birliğinin her anlamda değer katacağını düşünüyorum. Bizim için önemli ve gurur verici" dedi.