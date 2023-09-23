Galatasaray, RAMS Başakşehir maçında önemli değişiklikler yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e karşı çıktığı maçta ilk 11'de önemli değişiklikler yaptı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna göre 5 oyuncu değişti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de önemli değişiklikler yapıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynadığı maçın kadrosuna göre 5 değişiklikle RAMS Başakşehir karşısına çıktı.

Kopenhag maçında görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, Victor Nelsson ise kadroda yer almadı.

RAMS Başakşehir maçında bu futbolcuların yerlerine Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Mateus Tete ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu oturdu.

Victor Nelsson kadroda yok

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olması için izin verilen Nelsson'un kadroya alınmadığı bildirildi.

Sanchez, Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.

Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın solunda Angelino'nun yerine görev verdiği Kazımcan Karataş da bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Taraftardan Kerem Aktürkoğlu'na destek

Karşılaşmayı takip etmek için kendilerine ayrılan tribünü dolduran Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Tribündeki taraftarlar, Kopenhag maçında bazı taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'nu tezahüratlarla tribüne çağırdı.

Kerem Aktürkoğlu da taraftarlarınn bulunduğu tribüne giderek "üçlü" çektirdi.