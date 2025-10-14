Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp sahada topla yapılan ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor