Haberler

Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp sahada topla yapılan ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Programa damga vuran soru: Kızımı evlatlıktan reddedeyim mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.