Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Wilfried Singo günü tedavi ile geçirirken hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
