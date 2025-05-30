Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 1-0 Geçti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Operi, Figueiredo, Keny

Gol: Dk. 17 Mertens (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 28 Ba (RAMS Başakşehir ), Dk. 45+2 Osimhen ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

13. dakikada Opoku'nun pas hatasında topu kapan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci Muhammed Şengezer'in bacak arasından geçip taca çıktı.

17. dakikada Galatasaray, Mertens'in penaltı golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, bu pozisyonda topu elinden kaçırdı. Penaltı noktası civarında seken topu önünde bulan Yusuf Demir, meşin yuvarlağa dokundu. Kaleci Muhammed'e çarpan topu altıpas içinde yine önünde bulan Yusuf Demir'e bu sefer Ba, gol izni vermedi.

29. dakikada Jakobs'un soldan ortasında arkada direkte bulunan Yusuf Demir'in kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.