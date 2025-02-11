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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi Transfer Etti

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi Transfer Etti
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Galatasaray, Fransa'nın Lens takımında oynayan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Frankowski, sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Polonyalı futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılıların 3. Polonyalı futbolcusu oldu.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Fransa'nın Lens takımında oynayan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi transfer etti. Frankowski böylece Aslan'ın 3. Polonyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce 1990-1992 yılları arasında Roman Kosecki, 1991 yılında da kısa süreliğine Marek Godlewski forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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