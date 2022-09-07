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Galatasaray, Kosovalı futbolcu Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Kosovalı futbolcu Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Milot Rashica Galatasaray England Spor Haberler

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