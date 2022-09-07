Son dakika haber... Galatasaray, Mathias Ross Jensen'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
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Son dakika haberleri... Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor