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Marcao, Sevilla'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Marcao, Sevilla'da

Galatasaray'ın Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirmesinin ardından İspanyol kulübü de Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Galatasaray'ın Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirmesinin ardından İspanyol kulübü de Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Galatasaray'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Bu açıklamanın ardından Sevilla da transferi resmen açıkladı. İspanyol kulübü, 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı formayla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

(İHA)

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