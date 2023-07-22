Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor