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Galatasaray Pendikspor'u mağlup ederek liderliğe yükseldi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta RAMS Park'ta Adana Demirspor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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