Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon kalesinde gol görmedi. Cimbom, ligde oynadığı 8 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 8. kez kalesinde gol görmedi

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 8. kez kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı. - İSTANBUL