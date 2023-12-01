Galatasaray, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.