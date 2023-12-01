Galatasaray, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.