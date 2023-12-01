Galatasaray, Pendikspor maçı için hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken, antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Pendikspor'a konuk olacak.