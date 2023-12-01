Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Pendikspor maçı için hazır

Son Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken, antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Pendikspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title