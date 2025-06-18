Galatasaray, Pasifik Holding ile Forma Sponsorluğu Anlaşması Yaptı

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Galatasaray Kulübü, 2025-2026 sezonunu kapsayan 10 milyon dolar artı KDV bedelli sponsorluk anlaşmasını Pasifik Holding ile imzaladı. İmza töreni RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı forma sponsorluğu için Pasifik Holding'le anlaşmaya vardı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasının 10 milyon dolar artı KDV bedelli olduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk'un katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin yarın RAMS Park'ta yapacağı duyurdu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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