Galatasaray, Paidar Demir'i Anma Mesajı Yayımladı

Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı. Demir'in 17. ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anılıyor.

Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden, büyük kaptan Paidar Demir'i aramızdan ayrılışının 17. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de 1 Temmuz 2006'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 150 kez de milli formayı giyen Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürütmüştü.