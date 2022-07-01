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Galatasaray, Paidar Demir'i andı

AA - Emrah Oktay - Spor
Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Galatasaray, kulübün ve Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir'i 16. ölüm yıl dönümünde andı.

Galatasaray, kulübün ve Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir'i 16. ölüm yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray'ımızın formasını 25 yıl terleten ve kaptanlığını yapan, Türk voleybolunun unutulmaz ismi Paidar Demir'i vefatının 16. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray formasını 25 yıl giyen ve kaptanlık yapan, 150 kez milli formayı terleten Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürüttü.

Paidar Demir, 1 Temmuz 2006'da İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

AA / Emrah Oktay - Spor

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