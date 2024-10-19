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Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Icardi'nin 10. dakikada attığı golle öne geçen konuk ekip, kaleci Piric'in başarılı kurtarışlarıyla farkı açamadı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Icardi

Gol: Dk. 10 Icardi ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dk. 41 Güray Vural (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor- Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

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