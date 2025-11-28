Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Yalçınkaya'ya emekleri için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor