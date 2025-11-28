Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL