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Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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