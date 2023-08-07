Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor