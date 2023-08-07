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Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Spor Haberleri

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Spor Haberler

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