Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Fadida'nın ceza yayı solundan sert şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

9. dakikada rakibinden topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Barış Alper'in pasında Kerem Aktürkoğlu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

14. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasında topla buluşan Sualehe, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera gole izin vermedi.

20. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Bristric, Nelsson'dan sıyrılarak vuruşunda topu filelere gönderirdi ancak hakem Andreas Ekberg, Nelsson'a yapılan müdahaleyi faul olarak değerlendirdi.

28. dakikada Kerem Aktürkoğlu hızla ceza sahasına girdi ve açısını kaybederek pasını Bakambu'ya aktardı. Sağ çaprazdan Bakambu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Vidovsek, sağına yatarak topu kornere çeldi.

45. dakikada topla ilerleyen Sualehe, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Stat: Stozice

Hakemler: Andreas Ekberg (İsveç), Marcus Lundgren Klittle (İsveç), Niklas Nyberg (İsveç)

Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro, Saar Fadida, Timi Elsnik, Ivan Posavec, Svit Seşlar, Admir Bristric

Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Mateo Karamatic, Nemanja Gavric, Vall Jankovic, Pasco Estrada, Aljaz Krefl, Aldin Jakupovic, Mustafa Nukic, Nemanja Motika, Pedro Lucas Schwaizer, Marko Ristic

Teknik Direktör: Joao Henriques

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Cedric Bakambu

Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Caner Doğan, Hamza Yiğit Akman, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9) (Galatasaray)

Sarı kart: Sergio Oliveira (Galatasaray) - İSTANBUL