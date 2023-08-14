Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı.

- Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.