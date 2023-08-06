Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın Slovenya'ya hareket edecek ve maç öncesinde son antrenmanını yapacak.