Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın Slovenya'ya hareket edecek ve maç öncesinde son antrenmanını yapacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın öğle saatlerinde Slovenya'ya hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 21.00'de Stozice Stadı'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL